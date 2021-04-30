وزيرة التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 855 مشروعا تنمويا في محافظة أسوان بتكلفة 7.2 مليار جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الخامس من تقرير “مُتابعة المواطن في المحافظات” خلال عامي (18/2019- 19/2020)، الذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن العدد الخامس من تقرير “متابعة المواطن في المحافظات”، تضمن حصر المشروعات التي تم الانتهاء منها في محافظة أسوان، خلال عامي (18/2019- 19/2020)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 855 مشروعاً، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالي 7.2 مليار جنيه، في 7 قطاعات (التعليم، الصحة، الري، الإسكان، الكهرباء، النقل، التنمية المحلية).

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وأوضح التقرير أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 70 مشروعاً في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة 955 مليون جنيه، من أهمها إنشاء عدد 2 بحيرة صناعية وحواجز ترابية بمنطقة وادي عبادي، وإنشاء أعمال صناعية “قناطر” على القناة الرئيسية والدليلين، ضمن مشروع إستكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى – توشكى، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة إدفو الجديدة (أ)، وإنشاء 50 بئر لتغذية نهايات الترع، علاوةً على إنشاء قناة تحويل بالبر الأيمن للسد الترابي بمدخل مفيض توشكى، ضمن مشروعات حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان.

وبخصوص الهدف الثالث:”ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهة للجميع في كل الأعمار”، تم الإنتهاء من تطوير وحدة رعاية طفل أول أسوان، والوحدة الصحية بنجع هلال بمركز إدفو، بتكفة 4 مليون جنيه للمشروعين.

ويشير المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها وحدة صحية من 73.7% عام 2015 إلى 76.6% عام 2020.

وبالنسبة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: “ضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع”، تم الانتهاء من 32 مشروعاً في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة حوالي 210 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 408 فصل في مختلف المراحل التعليمية.

وأوضح التقرير أن عدد الفصول التي تم إنشائها وإحلالها وتوسعتها حقق معدل نمو بلغ 36% في عام (19/2020)، مُقارنة بالعام (18/2019).

كما ارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدرسة ابتدائي وإعدادي حكومي من 72.2% عام 2015، إلى 93.5% عام 2020، وكذا ارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدرسة إعدادي حكومي من 71.4% عام 2015، إلى 80.6% عام 2020.

وفي إطار تحقيق الهدف السادس: “ضمان توفر مياه الشرب والصرف الصحي للجميع وإدارته إدارة مستدامة”، تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات في قطاع الصرف الصحي، بتكلفة 604 مليون جنيه، منها صرف صحي المويسات (طاقة 4.5 ألف م3/يوم)، وصرف صحي المحاميد (طاقة 3 آلاف م3/يوم)، وصرف صحى الرديسة (طاقة 8/12 م3/يوم)، وصرف صحي الكاجوج (طاقة 3 آلاف م3/يوم).

وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في تحقيق الهدف السابع: “ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة”، بين التقرير تم الانتهاء من تنفيذ 36 مشروعاً في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 3.7 مليار جنيه، أهمها مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومحطة خلايا فوتوفلطية بكوم أمبو قدرة 26 ميجاوات، وخط الربط الهوائى المزدوج توشكى 2 / وادى حلفا بطول 103 كم.

كما تم الإنتهاء من تنفيذ 230 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، بتكلفة حوالي 84 مليون جنيه، نتج عنها تركيب 6593 عامود (جهود مختلفة) وأعمدة طاقة شمسية، ومد كابلات بطول 127كم، وتوفير 2500 كشاف إنارة، و13 محول كهرباء، و122 ألف لمبة إنارة، و65 ألف من مستلزمات ومعدات الإنارة، علاوةً على توريد 6 سيارات تليسكوب.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة مشروعات الكهرباء والإنارة حققت معدل نمو بلغ حوالي 23% في عام (19/2020)، مُقارنةً بعام (18/2019).

وفيما يخص الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: “إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار”، أشار التقرير إلى الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة طريق إدفو/ مرسى علم (المرحلة الأولى) بطول 20 كم، وازدواج الطريق الصحراوي الغربي أمام مجمع الطاقة الشمسية ببنبان بطول 9كم، ورفع كفاءة طريق العلاقي بطول 8كم، ورفع كفاءة الطريق من مطار أسوان حتى خزان أسوان.

وضمن برامج التنمية المحلية (رصف الطرق، كباري وانفاق)، تم الإنتهاء من تنفيذ 107 مشروعاً بتكلفة 170.5 مليون جنيه، نتج عنها رصف شوارع وطرق داخلية بطول 123 كم، وتطوير مرسى السباعية.

وفي ذات السياق، وبخصوص الهدف الحادي عشر “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة”، تم الانتهاء من تنفيذ 2256 وحدة إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى تنفيذ 166 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (الأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية)، بتكلفة 384.2 مليون جنيه، نتج عنها تطوير 47 وحدة محلية، وانشاء مركز التطوير التكنولوجى بالرديسية، وإنشاء وتطوير نقطتي إطفاء قريتي البلانة والزهراء، وتوفير سيارة إطفاء لمدينة دراو.

وفيما يخص الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: “اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته”، ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 180 مشروعاً ضمن برنامج التنمية المحلية (تحسين البيئة)، بتكلفة 234 مليون جنيه، نتج عنها توفير 63 معدة نظافة (سيارات كسح – سيارات قلاب – لوادر – سيارات ري أشجار – سيارات كنس أتربة)، و1967 حاوية نظافة.