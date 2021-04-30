أرباح إيني تقفز في الربع الأول بدعم صعود أسعار النفط

– قالت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني يوم الجمعة، إن صافي أرباحها في الربع الأول من العام قفز لخمسة أمثاله تقريبا، إذ عوض ارتفاع أسعار النفط أثر انخفاض الإنتاج.

بلغ صافي الأرباح المعدل في هذه الفترة 0.27 مليار يورو (327 مليون دولار)، وهو ما جاء دون متوسط توقعات المحللين التي جمعتها الشركة البالغ 0.44 مليار يورو.

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وكانت الأرباح في الربع الرابع من العام الماضي 0.5 مليار يورو.

وقال الرئيس التنفيذي كلاوديو ديسكالزي في بيان “مع تحسن الوضع تدريجيا فيما يتعلق بالجائحة، وتزايد احتمالية حدوث انتعاش اقتصادي واسع النطاق، استطعنا تحسين توقعاتنا للأشهر المقبلة، ونتوقع تحقيق تدفق نقدي حر في 2021 بأكثر من ثلاثة مليارات يورو”.