نستله تخطط لشراء بونتيفول الأمريكية مقابل 5.75 مليار دولار

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بلومبرج _ وافقت شركة نستله السويدية للصناعات الغذائية على شراء شركة بونتيفول الأمريكية لصناعة الفيتامينات بقيمة 5.57 مليار دولار، لتصبح بذلك من كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال الذي كانت دخلته قبل أربع سنوات فقط، عندما قرر رئيسها التنفيذي مارك شنايدر إدخال بعض التعديلات على استراتيجية نستلة.
وكانت وكالة بلومبرج للأنباء أفادت في يناير الماضي بأن شركة “كيه.كيه.أر أند كو” المالكة لشركة بونتيفول تعتزم طرح أسهم الأخيرة للاكتتاب في البورصة بقيمة أكثر من 6 مليارات دولار، ولكن صفقة بيع بونتيفول إلى نستله، والمتوقع أن تبرم بشكل نهائي في منتصف العام الجاري، سوف تحول دون طرح اسهم بونتيفول للاكتتاب العام.
ويزيد السعر المطروح لشراء بونتيفول عن قيمة أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك وإطفاء الدين في مارس الماضي بواقع 16.8 مرة.
وكان شنايدر قد قرر دخول نستله في مجال الفيتامينات والمكملات الغذائية عندما تولى رئاسة الشركة عام 2017 حيث استحوذ على شركة أتريوم أينوفيتشنز بقيمة 2.3 مليار دولار.
واختلف هذا الاتجاه عن استراتيجية رئيس نستله السابق بول بولكه الذي كان يستبعد الدخول في هذا القطاع لأن كان يرى أن التنافسية القوية في قطاع المكملات الغذائية تحول دون إمكانية طرح منتجات قادرة على المنافسة من الناحية السعرية.
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