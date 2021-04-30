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– سجلت إكسون موبيل كورب، أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة، يوم الجمعة أول ربح لها في خمسة فصول، إذ عوض ارتفاع أسعار النفط والغاز التكاليف التي جاءت بسبب موجة التجمد الشديد في فبراير.
وبلغ صافي الدخل العائد على إكسون 2.73 مليار دولار، أو 64 سنتا للسهم، في الربع الأول من العام، مقارنة مع خسارة 610 ملايين دولار، أو 14 سنتا للسهم، قبل عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إكسون موبيل تحقق أرباحا بقيمة 2.73 مليار دولار بدعم صعود أسعار النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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