البنك الأهلي يوقع اتفاقية مع طلبات مصر لتوفير حلول الدفع الرقمية

دوت الخليج – وقع البنك الأهلي المصري مع شركة طلبات مصر، اتفاقية تعاون بهدف توفير حلول دفع رقمية متطورة لإتمام عمليات الدفع عبر تطبيق الشركة، للحد من التعامل النقدي.

وبحسب بيان صادر عن البنك الأهلي، ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام الجاري.

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حضر التوقيع الذي عقد بمقر البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وهدير شلبي المدير التنفيذي لشركة طلبات، وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك، ومحمد جميل رئيس القنوات البديلة والمبيعات ومحمد صواف نائب مدير عام التجارة الإلكترونية بالبنك وفرق العمل المختصة من الجانبين.

وأكد كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي، أن الاتفاقية تأتي في إطار توجهات البنك الأهلي المصري لإثراء تجربة عملائه من الشركات والأفراد، والتوسع في إطلاق وتطوير الحلول والخدمات المصرفية وتوفير مزيد من وسائل السداد الإلكتروني الذي يواكب التطور في طبيعة احتياجات العملاء، وتشجيعهم على التعامل بها من خلال قنوات دفع سلسة وآمنة تدعم نمو التجارة الإلكترونية في مصر بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي المصري للحد من استخدام النقد.

وتابع سوس: أرقام البنك الأهلي تؤكد جدية توجهاته، فقد تم زيادة عدد ماكينات نقاط البيع POS لتصل في مارس 2021 إلى أكثر من 214 ألف ماكينة، واكبها زيادة ملحوظة في حجم المعاملات.

ومن جانبها قالت هدير شلبي المدير التنفيذي لطلبات مصر، إن شركتها شهدت زيادة بنسبة 82% في المدفوعات عبر الإنترنت العام الماضي، وتسعى الشركة لتقديم تجربة سهلة ويسيرة على العملاء عبر تنوع المنتجات والخيارات على المنصة، وايضا تنوع وسائل الدفع.

وأكدت أن عمليات الشركة يتم دعمها باستخدام أحدث التقنيات العالمية والذكاء الاصطناعي من الشركة الأم في ألمانيا Delivery Hero، ما يمكن وحدة مصر من تلبية توقعات العملاء.

وأضافت أن التعاون مع بنك عريق مثل البنك الأهلي المصري يشجع عدد أكبر من المستخدمين على السداد الإلكتروني وتقليل حجم التعاملات النقدية.

من جهته أكد محمد جميل، رئيس القنوات البديلة والمبيعات بالبنك الأهلي، أن الاتفاقية ستتيح لعملاء شركة طلبات تجربة متميزة وسهلة في سداد قيمة مشترياتهم عبر تطبيق الشركة، حيث يمكن التعامل باستخدام بطاقات ميزة والاستفادة من خدمات بوابة الدفع الإلكترونية وخدمة QR code.