توقعات بتراجع واردات الهند النفطية بأكثر من مليون برميل يوميا

بلومبرج _ ذكرت شركة كوبلر للخدمات الاستشارية اليوم في تقرير أن واردات النفط إلى الهند ربما تتراجع بأكثر من مليون برميل يوميا وربما أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا في الأسابيع المقبلة، حيث يضر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالطلب.

وتتفاقم المشكلة بسبب حقيقة أن الهند لديها مساحة ضئيلة لتخزين نفط إضافي.

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وربما تحاول معالجة المشكلة من خلال”التخزين العائم” أو تنويع أكثر للموردين.

وتعويم النفط هو استخدام السفن لتخزين النفط الخام.