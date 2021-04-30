إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة ينتعش في مارس مع ارتفاع الدخل

– انتعش إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس في ظل ارتفاع في الدخل، إذ تلقت الأسر أموال مساعدات إضافية مرتبطة بجائحة كورونا من الحكومة، مما يضع أساسا قويا لمزيد من التسارع في الاستهلاك في الربع الثاني.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، زاد 4.2 بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاضه 1.0 بالمئة في فبراير.

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وقفز الدخل الشخصي 21.1 بعد انخفاضه 7.0 في فبراير.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا زيادة إنفاق المستهلكين 4.1 بالمئة وزيادة الدخل 20.3 بالمئة.