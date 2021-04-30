مال وأعمال

إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة ينتعش في مارس مع ارتفاع الدخل

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

– انتعش إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس في ظل ارتفاع في الدخل، إذ تلقت الأسر أموال مساعدات إضافية مرتبطة بجائحة كورونا من الحكومة، مما يضع أساسا قويا لمزيد من التسارع في الاستهلاك في الربع الثاني.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، زاد 4.2 بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاضه 1.0 بالمئة في فبراير.

وقفز الدخل الشخصي 21.1 بعد انخفاضه 7.0 في فبراير.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا زيادة إنفاق المستهلكين 4.1 بالمئة وزيادة الدخل 20.3 بالمئة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة ينتعش في مارس مع ارتفاع الدخل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا