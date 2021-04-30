الأسهم الأمريكية تتراجع مستهل التعاملات

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– فتحت الأسهم الأمريكية على تراجع اليوم الجمعة، إذ هدأ المستثمرون تعاملاتهم مؤقتا بعد وابل من نتائج الأعمال القوية والبيانات الاقتصادية المتفائلة خلال الأسبوع، مما دفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي إلى مستويات غير مسبوقة في الجلسة السابقة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 71.6 نقطة بما يعادل 0.21 بالمئة إلى 33988.75 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 13.4 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 4198.1 نقطة.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 111.8 نقطة أو 0.79 بالمئة إلى 13970.729 نقطة.
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