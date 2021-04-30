معدل التضخم في فرنسا عند أعلى مستوى منذ 14 شهرا

وكالات _ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي (آنسي) الصادرة اليوم ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في فرنسا خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوى له منذ 14 شهرا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الحالي بنسبة 1.3 في المائة سنويا، كما كان متوقعا مقابل 1.1 في المائة خلال مارس الماضي.

Your browser does not support the video tag.

جاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات والطاقة، حيث ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.3 في المائة في حين ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 8.8 في المائة، وتراجعت أسعار الغذاء بنسبة 0.3 في المائة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال أبريل الحالي بنسبة 0.2 في المائة شهريا بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة شهريا خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وارتفعت أسعار المستهلك في فرنسا خلال الشهر الحالي وفق المؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة سنويا من 1.4 في المائة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات المعدلة. وكان من المتوقع ان ترتفع النسبة إلى 1.6 في المائة.