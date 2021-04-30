الرئيس السيسي يتفقد بعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي والمجمع المتكامل ومقر سوق السيارات الجديد

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة بجولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقاً، إلى محور الضبعة غرباً بطول 156 كم وعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليستوعب عشرات الآلاف من المركبات يومياً، وليخفف من التكدس المروري حول مناطق القاهرة الكبري وليمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محيط القاهرة الكبرى، وقد السيد الرئيس في قطاع منطقة البدرشين بالدائري الاوسطي لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع في تلك المنطقة في اطار المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف علي مستوي الجمهورية.

كما تفقد الرئيس كذلك المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات علي طريق القاهرة العين السخنة وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر الذي لم يكن منظم هندسياً ويفتقد للخدمات الاساسية فضلاً عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يتسببه بالمنطقة، حيث تبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد علي طريق العين السخنة حوالى 57 فدان بسعة 4000 سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع، وهو الامر الذي سيساهم فى رفع الضغط عن شوارع الاحياء السكنية المحيطة بمعارض السيارات فى قلب القاهرة، كما يضم سوق السيارات الجديد كذلك مكتب للشهر العقاري ووحدات لمرور والشرطة والاطفاء والاسعاف، بالاضافة الي عدد من افرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية علي التجار والمترددين علي المجمع، وقد التقي الرئيس بعدد من المواطنيين المتواجدين بسوق السيارات الجديد حيث هنأهم بشهر رمضان المعظم كما حرص سيادته علي الاستماع لآرائهم ومطالبهم.