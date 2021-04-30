الجنيه الإسترليني يهبط مقابل الدولار بينما ينتظر المستثمرون اجتماع المركزي البريطاني

_ تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو يوم الجمعة بينما ينتظر المتعاملون اجتماع السياسة النقدية لبنك انجلترا المركزي الأسبوع القادم.

وهبط الإسترليني 0.85 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3822 دولار بحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، متجها نحو تسجيل أسوأ يوم له في أكثر من شهر.

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وتمثل خسائر يوم الجمعة تراجعا من أعلى مستوى في تسعة أيام الذي سجلته العملة البريطانية يوم الخميس.

ونزل الإسترليني 0.15 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 87.04 بنس لليورو، مع بقائه محصورا في النطاق الضيق الذي جري تداوله فيه معظم هذا الشهر.

وصعد الدولار 0.69 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، ويتجه للارتداد عن أربعة أسابيع متتالية من الخسائر.