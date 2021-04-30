إنتاج النفط الأمريكي يهبط إلى 9.86 مليون برميل في فبراير

وكالات _ قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة هبط 1.197 مليون برميل يوميا في فبراير إلى 9.862 مليون برميل يوميا.

وعدًلت الوكالة الحكومية، في تقرير شهري، إنتاج النفط لشهر يناير بالخفض بمقدار 21 ألف برميل يوميا إلى 11.059 مليون برميل يوميا.