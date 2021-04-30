تونس تسعى لبرنامج قرض بقيمة 4 مليارات دولار مع صندوق النقد

سي إن بي سي _ قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيسي الجمعة 30 أبريل في مقابلة مع إن بلاده تسعى لبرنامج قرض بحوالي أربعة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي يمتد على ثلاثة سنوات، مضيفا أن المفاوضات ستبدأ الأسبوع المقبل.

وقال المشيشي “يجب توحيد كل الجهود في تونس لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد والبلاد.”