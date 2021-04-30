سي إن بي سي _ المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي الجمعة 30 أبريل إن إدارة بايدن ستقيد السفر من الهند بسبب الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقالت بساكي في بيان إن تقييد السفر سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء 4 مايو. Your browser does not support the video tag. وقالت بساكي إن الإدارة اتخذت القرار بناءً على نصيحة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا ستقيد السفر من الهند بسبب فيروس كورونا بداية من 4 مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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