بورصة وول ستريت تغلق منخفضة متأثرة بأداء ضعيف لأسهم أبل

_ أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة يوم الجمعة إذ تأثر المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بخسائر لأسهم أبل وألفابت وشركات أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا على الرغم من تقارير أرباح فصلية قوية.

وبعد يوم من إغلاق ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي مرتفع، تخلت أسهم أبل وألفابت، المالكة لجوجل، وفيسبوك عن مكاسبها التي سجلتها في أعقاب تقارير فصلية متفائلة هذا الأسبوع.

Your browser does not support the video tag.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسهم أمازون دوت كوم بعد أن أعلنت في وقت متأخر يوم الخميس عن أرباح قياسية وأشارت إلى أن المستهلكين سيواصلون الإنفاق في اقتصاد أمريكي متنام.

وهوت أسهم تويتر أكثر من 15 بالمئة بعد أن قدمت توقعات فاترة للإيرادات للربع الثاني قائلة إن نمو قاعدة المستخدمين قد يتباطأ مع انحسار الدفعة التي شهدتها أثناء الجائحة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.53 بالمئة إلى 33879.00 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.72 بالمئة ليغلق عند 4181.17 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 0.85 بالمئة إلى 13962.68 نقطة.

وينهي ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع مرتفعا 0.03 بالمئة في حين تراجع داو جونز وناسداك 0.48 بالمئة و0.39 بالمئة على الترتيب.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الشهر على مكاسب مع صعود ستاندرد اند بورز 5.24 بالمئة وداو جونز 2.72 بالمئة وناسداك 5.40 بالمئة