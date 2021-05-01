المجموعة المالية وفاروس تتصدران ترتيب شركات السمسرة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام

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تصدرت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة عن الأربعة أشهر الماضية من العام، وذلك عن تعاملات قيمتها 32.825 مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على 11.7%.
وبفارق طفيف عنها نسبته 0.1%، حلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز الثاني نظير تعاملات بقيمة 32.645 مليار جنيه، وبحصة سوقية 11.6%.
ولحقت شركة بلتون للتداول المركز الثالث، عن تعاملات بلغت قيمتها 21.259 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 7.5%.
وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الرابع، من خلال تعاملات بقيمة 19.2013 مليار جنيه، مثلت 6.8% من السوق، تلتها في المركز الخامس من نصيب شركة التجاري الدولي للسمسرة، حيث نفذت تعاملات بقيمة 19.203 مليار جنيه، واستحوذت على 6.5% من السوق.
هذا بينما جاءت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية في المرتبة السادسة بحصة سوقية 4.6%، عن تعاملات بقيمة 13.027 مليار جنيه.
وأدارت بايونيرز لتداول الأوراق المالية صفقات بقيمة 11.222 مليار جنيه، شكلت 4% من حجم السوق، وهو ما جعلها تحتلها تأتي في المرتبة السابعة، بينما استحوذت شركة عربية أون لاين للوساطة على 3% من السوق، بقيم تعاملات 8.579 مليار جنيه، لتكون بذلك في المرتبة الثامنة.
وجاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية المركز التاسع نظير تعاملات بقيمة 7.402 مليار جنيه، وبحصة سوقية 2.6%، وأتت بعدها في المرتبة العاشرة شركة سيجما لتداول الأوراق المالية عن تعاملات 6.23 مليار جنيه، بحصة سوقية 2.1%.
وشملت قيم التداول السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة، والسندات والصفقات.
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