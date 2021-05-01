المجموعة المالية وفاروس تتصدران ترتيب شركات السمسرة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام

تصدرت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة عن الأربعة أشهر الماضية من العام، وذلك عن تعاملات قيمتها 32.825 مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على 11.7%.

وبفارق طفيف عنها نسبته 0.1%، حلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز الثاني نظير تعاملات بقيمة 32.645 مليار جنيه، وبحصة سوقية 11.6%.

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ولحقت شركة بلتون للتداول المركز الثالث، عن تعاملات بلغت قيمتها 21.259 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 7.5%.

وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الرابع، من خلال تعاملات بقيمة 19.2013 مليار جنيه، مثلت 6.8% من السوق، تلتها في المركز الخامس من نصيب شركة التجاري الدولي للسمسرة، حيث نفذت تعاملات بقيمة 19.203 مليار جنيه، واستحوذت على 6.5% من السوق.

هذا بينما جاءت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية في المرتبة السادسة بحصة سوقية 4.6%، عن تعاملات بقيمة 13.027 مليار جنيه.

وأدارت بايونيرز لتداول الأوراق المالية صفقات بقيمة 11.222 مليار جنيه، شكلت 4% من حجم السوق، وهو ما جعلها تحتلها تأتي في المرتبة السابعة، بينما استحوذت شركة عربية أون لاين للوساطة على 3% من السوق، بقيم تعاملات 8.579 مليار جنيه، لتكون بذلك في المرتبة الثامنة.

وجاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية المركز التاسع نظير تعاملات بقيمة 7.402 مليار جنيه، وبحصة سوقية 2.6%، وأتت بعدها في المرتبة العاشرة شركة سيجما لتداول الأوراق المالية عن تعاملات 6.23 مليار جنيه، بحصة سوقية 2.1%.

وشملت قيم التداول السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة، والسندات والصفقات.