المجموعة المالية تستحوذ على أكثر من ثلث تعاملات البورصة في شهر إبريل

استحوذت المجموعة المالية على أكثر من ثلث تعاملات البورصة خلال شهر إبريل الماضي، وتصدرت ترتيب شركات السمسرة، بحصة سوقية 34.1%، عبر تعاملات بقيمة 21.847 مليار جنيه.

وجاءت في شركة التجاري الدولي للسمسرة في المركز الثاني، بنصيب 9.7% من السوق ، من خلال صفقات قيمتها 6.208 مليار جنيه، تلاها في المركز الثالث شركة هيرميس للوساطة عبر تعاملات قيمتها 3.817 مليار جنيه، شكلت 6% من حجم السوق.

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أما المركز الرابع كان من نصيب شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، حيث أدارت صفقات بقيمة 2.472 مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على 3.9% من السوق، جاءت بعدها مباشرة في المرتبة الخامسة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية عن تعاملات بقيمة 2.407 مليار جنيه، وبحصة سوقية 3.8%.

وحلت شركة مباشر إنترناشيونال للتداول في المركز السادس، واستحوذت على 3.7% من السوق، عادلت تعاملات بقيمة 2.369 مليار جنيه، بينما كانت بايونيرز في المركز السابع نظير تعاملات قيمتها 1.743 مليار جنيه، وبحصة سوقية 2.7%.

بينما جاءت شركة عربية أون لاين للوساطة في المرتبة الثامنة عن تعاملات بقيمة 1.646 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 2.6%، تلاها تاسعًا شركة المصرية الكويتية للتداول بنصيب 2.3% من السوق، وتعاملات بقيمة 1.464 مليار جنيه.

وفي المركز العاشر، حلت شركة أرقام للتداول مقابل تعاملات بقيمة 1.118 مليار جنيه، تعادل 1.7% من إجمالي السوق.