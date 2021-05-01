أستراليا تحظر دخول مواطنيها القادمين من الهند اعتبارا من 3 مايو

سي إن بي سي _ قال مسؤولون حكوميون إنه سيتم منع الأستراليين الذين كانوا في الهند قبل 14 يوما من تاريخ اعتزامهم العودة للوطن من دخول أستراليا اعتبارا من يوم الاثنين 3 مايو وإن كل من يخرق ذلك سيواجه غرامة وسجنا.

ويأتي هذا القرار الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة في إطار إجراءات صارمة لمنع دخول المسافرين من ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان مع مواجهتها ارتفاعا في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

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وقال وزير الصحة غريغ هانت في بيان إن القيود ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثالث من مايو وإن خرق الحظر ينطوي على عقوبات مدنية وسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأضاف “قلوبنا مع شعب الهند – وجاليتنا الهندية الأسترالية. أصدقاء وعائلات الموجودين في أستراليا يواجهون خطرا شديدا. للأسف يصاب كثيرون بكوفيد -19 ويموت كثيرون منهم كل يوم “.

وقال إن الحكومة الأسترالية ستعيد النظر في القيود في 15 مايو.

هذا وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الهند 200 ألف الأسبوع الماضي وتقترب الإصابات من 19 مليونا منها نحو ثماني ملايين إصابة منذ فبراير بعد تضافر سلالات جديدة فتاكة من الفيروس مع تجمع أعداد كبيرة من الناس خلال مناسبات سياسية ودينية.