وزير الإسكان يكلف بإغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ بالمدن الجديدة بإجازة شم النسيم

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كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطىء بالمدن الجديدة بإجازة شم النسيم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.
وشدد الوزير على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ضرورة رفع درجة الاستعداد، خلال فترة الإجازات الحالية، وتنظيم حملات مفاجئة على المولات والمطاعم والكافيهات والمقاهى، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، والتعامل بشدة وحسم مع أى مخالفات، سواء عدم ارتداء الكمامة، خاصة فى وسائل النقل الجماعى، أو تقديم “الأرجيلة”.
وأكد الدكتور عاصم الجزار أن الهدف من تطبيق هذه الإجراءات، هو العمل على الحد من انتشار الإصابات، مشددا على أصحاب المولات والمقاهى والكافيهات ضرورة الالتزام، وإلا ستطبق الغرامات، وبعدها غلق المنشآت المخالفة.
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