الرئيس السيسي يوجه تحية تقدير واعتزاز لكل عامل وعاملة في أرجاء مصر على جهودهم المتميزة

أ ش أ _ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية تقدير واعتزاز لكل عامل وعاملة في أرجاء مصر على جهودهم المتميزة على طريق العمل والعطاء والانجاز وتعزيز مسيرة التنمية .

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نص كلمته بمناسبة عيد العمال، اليوم السبت : ” بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم الأخوة والأخوات عمال مصر الكرام .. نحتفل اليوم معا بعيد العمال، واغتنم هذه المناسبة لأتوجه إلى كل عامل وعاملة في أرجاء الوطن العزيز بتحية تقدير واعتزاز على جهودكم المتميزة على طريق العمل والعطاء والانجاز وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر”.

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وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته المتلفزة : “وفي هذا اليوم فإننا نؤكد أن العامل المصري، هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل، من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، وكما أوصى تعليم الأديان السماوية بأن العمل عبادة، فأعلموا أن وطنكم دائما ما ينظر بعين الاعتبار والفخر إلى جهودكم المثمرة وعملكم الدؤوب وإنتاجكم الوفير، ولنا كل الحق في أن نحتفل اليوم، فعلى مدار السنوات الماضية ومنذ بدأنا معا مسيرة التنمية ضرب المصريون المثل في إعلاء قيمة العمل من منطلق حرصهم على بناء وطن طابعه العزة والكرامة وذلك على الرغم من التحديات الجسيمة التي واجهتنا؛ حيث باتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة شاهدة على أصالة الإبداع وصلابة إرادة هذا الشعب العظيم، لتغيير واقعه ولبناء مستقبل أفضل”.