منظمة الصحة العالمية تمنح لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا ترخيص الاستخدام الطارئ

روسيا اليوم _ منحت منظمة الصحة العالمية لقاح “موديرنا” الأمريكي المضاد لكوفيد-19 ترخيص الاستخدام الطارئ، ليرتفع بذلك عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، التي حصلت على هذه الإجازة، إلى 5.

وقالت المنظمة في بيان أمس الجمعة، إن فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع لها بشأن سلامة اللقاحات، خلص إلى أن لقاح “موديرنا” فعال بنسبة 94.1%.

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وأضافت أن هذا اللقاح “يضاف إلى القائمة المتزايدة للقاحات المرخصة من قبل منظمة الصحة العالمية لاستخدامها في الحالات الطارئة”.

ولقاح موديرنا مرخص له منذ أشهر في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن أهمية حصوله على ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية، تكمن في أن هذه الخطوة تتيح للدول التي لا يمكنها تقييم فعالية اللقاحات بقدراتها الذاتية أن تعتمد على تقييم المنظمة الأممية، كما أنها تسمح بضم هذا اللقاح إلى سلة اللقاحات التي يوفرها برنامج “كوفاكس” لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.

واللقاحات الأربعة الأخرى التي سبقت “موديرنا” في الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية، هي “فايزر-بيونتيك”، و”أسترازينيكا”، و”جونسون أند جونسون”.

من جهتها، قالت شركة “موديرنا” يوم الخميس، إنها تتوقع أن تنتج في عام 2022 ما يصل إلى 3 مليارات جرعة من لقاحها، وذلك بفضل التزامات تمويل جديدة لزيادة الإنتاج في مصانعها الموزعة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منحت لقاح موديرنا تصريح الاستخدام الطارئ في 18 ديسمبر 2020، في حين حصل اللقاح على ترخيص مماثل من قبل وكالة الأدوية الأوروبية في 6 يناير 2021.