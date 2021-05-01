وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بمنع أي تجمعات والتعامل بحسم مع المخالفين لإجراءات كورونا

دوت الخليج – وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة، والتي تبدأ من اليوم السبت حتى الإثنين، والالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وغلقها فورا.

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وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية التنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات، وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع.

وأشار إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز و منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمي، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وطالب شعراوي باستمرار الحملات على المقاهي والكافيهات والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، والالتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش.

وأكد اللواء محمود شعراوي الاستمرار في غلق جميع الشواطئ في المحافظات الساحلية خلال شم النسيم، حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

وطالب الوزير بضرورة التنبيه على القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء محمود شعراوي إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في جميع المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية.

كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مبادرة ” صوتك مسموع ” من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب (01150606783) أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/sotakmasmwo).

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين في جميع المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وتوخي الحذر وارتداء الكمامات الطبية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين .

وأكد اللواء محمود شعراوي على تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة لتحسين مستوي النظافة واستغلال أيام الأجازات الرسمية في ذلك لمنع أي تراكمات كبيرة للقمامة.