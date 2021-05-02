دوت الخليج – أعلن البنك التجاري الدولي – مصر CIB استمرار العمل ببعض الفروع اليوم السبت رغم الإجازة الرسمية بمناسبة عيد العمال؛ دعما لاستمرار تقديم الخدمات للعملاء وعدم تعطل مصالحهم لاسيما إتاحة العمليات والخدمات المصرفية لجميع العملاء. وبدأ العمل بفروع البنك التجاري الدولي – مصر CIB من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لتقديم مختلف الخدمات المصرفية. Your browser does not support the video tag. وضمت قائمة الفروع التي فتحت أبوابها لاستقبال العملاء اليوم: “مول العرب – مول مصر – كايرو فيستيفال سيتي – مول سيتي ستارز مدينة نصر – سيتي سنتر”.

Your browser does not support the video tag.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك التجاري الدولي: استمرار العمل في 5 فروع خلال إجازة عيد العمال لتلبية احتياجات العملاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.