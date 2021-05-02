وزارة الصحة: 22 ألفا و376 تلقوا لقاح فيروس كورونا بمحافظة أسيوط

دوت الخليج – أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية إلى 15 ألف مواطن بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا بمحافظة أسيوط، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم نشر 50 فريق للتواصل المجتمعي بمراكز (أبو تيج، والقوصية، وصدفة، وأسيوط شرقا وأسيوط غربا)، حيث تم المرور على عدد من القرى التابعة لتلك المراكز بالتنسيق مع عمد ومشايخ القرى، للتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهمها ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتغذية الصحية، والتوجه فورًا إلى المستشفى في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا.

Your browser does not support the video tag.

وأضاف مجاهد أنه يتم المرور على المقاهي، والمحلات التجارية، والأسواق ومواقف المواصلات العامة، ودور العبادة (المساجد والكنائس)، لتوعية المواطنين المترددين على تلك الأماكن وأصحاب الأعمال بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، كما يتم تم توزيع مستلزمات وقائية (كمامات، مطهرات) على المواطنين.

وتابع أن فرق التواصل المجتمعي تمر أيضًا على مراكز تلقي اللقاحات بالمحافظة، لتوعية المواطنين المترددين على المراكز بأهمية تلقي اللقاح بما يعود بالنفع على الصحة العامة للمجتمع.

وأشار إلى أنه تم تطعيم 22 ألفًا و376 من المواطنين ضمن الفئات المستحقة بلقاح فيروس كورونا بمحافظة أسيوط حتى اليوم.

وأشار مجاهد إلى أنه يتم توعية المواطنين بضرورة التردد على مبادرات “100 مليون صحة” للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة بها بالمجان.

وأوضح أن 4 ملايين و600 ألف مواطن بمحافظة أسيوط استفادوا من الخدمات الطبية ضمن مبادرات الصحة العامة، بما ساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين والحد من الإصابات والوفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ولفت مجاهد إلى أنه تم مضاعفة فرق العزل المنزلي بالمحافظة لتكثيف الزيارات المنزلية للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج بالعزل المنزلي، بالإضافة إلى توجيه الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفيات لتلقي الخدمة الطبية اللازمة.

وأكد أنه تم توزيع 17 ألفًا و285 حقيبة أدوية للمخالطين ومرضى فيروس كورونا بالعزل المنزلي بمحافظة أسيوط منذ بداية الجائحة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أنه في إطار حرص الوزارة على التوسع في القدرة الاستيعابية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد لاستيعاب أي زيادة في أعداد الإصابات، فقد تم إرسال إمداد طبي إلى محافظة أسيوط خلال الفترة الماضية يشمل (125 جهاز مولد أكسجين، و80 سرير رعاية مركزة، 10 أجهزة مونيتور، و200 أسطوانة أكسجين طبي، 3 تانكات أكسجين بسعة 40 ألف لتر)، لافتًا إلى أنه يتم استقبال مرضى فيروس كورونا بـ 10 مستشفيات بمحافظة أسيوط.

وأكد مجاهد استمرار حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي، لزيادة نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وناشد مجاهد، المواطنين مجددًا في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس التوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات والتوجه إلى أقرب مستشفى.

كما أكد أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة “عزل” على الرقم (1440).