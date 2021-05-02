الأردن يسجل ثلاث حالات إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا

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سي إن بي سي – قال وزير الصحة الأردني فراس الهواري في تصريح لتلفزيون المملكة التابع للدولة إن الأردن رصد ثلاث حالات إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الخارج.
وقال الوزير “حالتان سجلتا في عمّان وواحدة في الزرقاء لأشخاص لم يسافروا ما يؤكد أن ظهور الحالات المتحورة ليست بالضرورة أن تكون قد أتت من الخارج وإنما نتيجة التكاثر النوعي”.
وسجل الأردن اليوم السبت 704 حالات إصابة و35 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 712077 إصابة و8871 وفاة منذ ظهور الجائحة وذلك وفقا لبيانات وزارة الصحة.
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