الهند تسجل أكثر من 392 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و3689 حالة وفاة

– أشارت بيانات وزارة الصحة في الهند اليوم الأحد إلى تسجيل 392488 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3689 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات في الهند 19.56 مليون إضافة إلى 215542 حالة وفاة بسبب الفيروس.