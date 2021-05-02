طاقة الإماراتية تنجح في طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين

سي ان بي سي _ أعلنت شركة طاقة الإماراتية المدرجة في أبوظبي نجاح إصدارشريحتين من السندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 7 سنوات و30 سنة . وتتمثل السندات في شريحة بقيمة 750 مليون دولار بأجل سبع سنوات بفائدة 2% سنويًا وشريحة أخرى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بأجل 30 سنة حيث بفائدة 3.4% سنويًا. Your browser does not support the video tag. وقالت شركة طاقة الإماراتية، إن تغطية الطرح بلغت 4 أضعاف مشيرة إلى استخدام العائدات من بيع هذه السندات في الأغراض العامة بما فيها سداد الديون المستحقة.

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