وارن بافيت: أداء الاقتصاد الأمريكي فاق التوقعات خلال جائحة كورونا

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– قال وارن بافيت، إن شركته بيركشاير هاثاواي تلقى دعما من أداء الاقتصادي الأمريكي الذي فاق التوقعات في بداية جائحة فيروس كورونا، رغم أن حماسة المستثمرين تجعل من الصعب استغلال السيولة.
وأضاف في الاجتماع السنوي للشركة يوم السبت، أن الاقتصاد “نهض على نحو فعال واستثنائي” بفضل التحفيز النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي والتحفيز المالي من الكونجرس الأمريكي.
وقال وارن بافيت “أنجز ذلك المهمة.. 85 بالمئة من الاقتصاد يعمل حاليا بأقصى سرعة”.
وشكا من أن توافد ما يسمي بشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص والمسثمرين قليلي الخبرة على أمل تحقيق مكاسب سريعة جعل السوق تبدو مثل ناد للقمار، مما أوجد صعوبة لدى بيركشاير لاستغلال السيولة الضخمة لديها والبالغة 145.4 مليار دولار.
لكن بافيت (90 عاما) حافظ على تفاؤله حيال مستقبل الشركة التي يديرها منذ 1965، حتى بعد رحيله.
وقال “رأينا أمورا غريبة تحدث في العالم في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة. عزز هذا رغبتنا في تصور كل ما يمكن عمله لضمان أن تظل بيركشاير بعد 50 أو 100 عام من الآن، نفس الكيان الذي هي عليه حاليا”.
عُقد الاجتماع السنوي في لوس أنجليس حيث انضم وارن بافيت إلى نائب رئيس مجلس الإدارة تشارلي مونجر (97 عاما) في الإجابة على أسئلة المساهمين لأكثر من ثلاث ساعات.
جاء اجتماع السبت بعدما أعلنت بيركشاير ارتفاع أرباح التشغيل للربع الأول من العام 20 بالمئة إلى حوالي سبعة مليارات دولار، بينما بلغ صافي الربح شاملا الاستثمارات 11.7 مليار دولار.
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