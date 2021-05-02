عجز تجارة الهند يرتفع إلى 15.24 مليار دولار في أبريل

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_ أظهرت بيانات حكومية أولية اليوم الأحد، أن عجز تجارة الهند بلغ 15.24 مليار دولار في أبريل.
وارتفعت صادرات السلع إلى 30.21 مليار دولار في ذلك الشهر من 10.17 مليار دولار قبل عام، بينما صعدت الواردات إلى 45.45 مليار دولار من 17.09 مليار.
وخضعت الهند إلى إغلاق وطني صارم العام الماضي لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع كبير في أحجام التجارة الخارجية.
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