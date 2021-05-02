قيمة صفقة استحواذ أغذية الإماراتية على 80% من أوريونجرين تناهز 520 مليون درهم

دوت الخليج – أفصحت مجموعة أغذية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تفاصيل جديدة حول صفقة استحواذها على حصة الأغلبية في شركة النبيل للصناعات الغذائية ومقرها الأردن.

وتشمل عملية الاستحواذ حصة قدرها 60% من أسهم شركة اوريونجرين ليميتد، وهي شركة تمتلك بشكل غير مباشر 100% من شركة النبيل للصناعات الغذائية المحدودة، من شركة نيوتريفيشن هولدنج ليميتد، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل “أبوظبي القابضة”.

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وأوضحت أغذية، في بيان للسوق اليوم الأحد، أن سعر مساهمة نسبة 60% من رأس المال في شركة أوريونجرين إلى أغذية سيتم سداده بإصدار المجموعة سندات قابلة إلزامية التحويل لأسهم في أغذية إلى شركة نيوتريفيشن بقيمة اسمية واحد درهم لكل سند وبإجمالي 393.67 مليون درهم، والتي ستحول إلى 71577090 سهم عادي بقيمة اسمية واحد درهم في رأسمال أغذية.

وأضافت أن سعر التحويل للسند القابل للتحويل إلى أسهم جديدة في أغذية سيكون 5.5 درهم لكل سهم عادي جديد في أغذية، على أن يتم تحويل السند القابل للتحويل إلى الأسهم الجديدة في أغذية مباشرة عند إتمام الصفقة.

وأشارت مجموعة أغذية في رسالتها إلى المساهمين، إلى أنه سيتم إعطاء شركة نيوتريفيشن الحق بالتنازل عن حقوقها بموجب السند القابل للتحويل إلى “صناعات”، ودون الحاجة إلى موافقة أغذية مسبقا، باعتبار أن شركة أبوظبي القابضة تمتلك كامل أسهم كل من “صناعات” و”نيوتريفيشن”.

وأضافت أنه عند إتمام الصفقة يكون لشركة صناعات بصفتها متنازل له الحق في تلقي الأسهم الجديدة في أغذية في حال ما مارست شركة نيوتريفيشن حقها بالتنازل قبل دخول التحويل حيز النفاذ.

وأوضحت مجموعة أغذية أنه في هذه الحالة ستمتلك شركة “صناعات” 62.9% من كامل رأس مال المجموعة المصدر.

وكشفت مجموعة أغذية عن عزمها ممارسة خيار شراء شركة ” اوريونجرين ليميتد” بعد وقت وجيز من إتمام الصفقة مقابل 125.9 مليون درهم مدفوعا نقدا، ليكون إجمالي ملكيتها في الشركة 80%.

وأكدت مجموعة أغذية توافر السيولة اللازمة لإتمام الصفقة، وأن قدرتها على الاستمرارية بتنفيذ خيار الشراء النقدي لن تتأثر .

وأفادت مجموعة أغذية بحصولها على موافقة الأطراف المعنية على حق ممارسة خيار الشراء.

وتتوقع المجموعة إتمام الصفقة وإصدار السندات القابلة للتحويل والأسهم الجديدة وإدراجها في سوق أبوظبي المالي خلال شهر مايو الجاري.