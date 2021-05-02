إيرادات شركات الإنترنت الكبرى في الصين تتجاوز 50 مليار دولار خلال الربع الأول

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شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية أن شركات الإنترنت الرئيسية في الصين سجلت نموا سريعا في الإيرادات خلال الربع الأول من هذا العام، مع ازدهار استهلاك السلع والخدمات عبر الإنترنت.
وبلغت إيرادات الأعمال لشركات الإنترنت الكبرى 324.9 مليار يوان (حوالي 50.2 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الثلاثة الأولى، بزيادة 28.7 في المئة على أساس سنوي، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وحققت هذه الشركات 26.6 مليار يوان من الأرباح التشغيلية خلال هذه الفترة، بانخفاض 2.5 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفع إنفاقها على البحث والتطوير بنسبة 14 في المئة عن العام الماضي إلى 17.01 مليار يوان.
وتغطي إحصائيات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية من خدمات الإنترنت عن 5 ملايين يوان في العام السابق.
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