إنتاج النفط الروسي يرتفع 2% في أبريل عقب اتفاق أوبك+

– تفيد حسابات أجرتها من واقع تقرير لوكالة إنترفاكس نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية يوم الأحد، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع اثنين بالمئة إلى 10.46 مليون برميل يوميا في أبريل من 10.25 مليون برميل يوميا في مارس.

بموجب اتفاق مجموعة أوبك+ لكبار منتجي النفط في مارس، يُسمح بزيادة حصة إنتاج روسيا 130 ألف برميل يوميا من أول ابريل إلى 9.379 مليون برميل يوميا، دون حساب مكثفات الغاز.

Your browser does not support the video tag.

بلغ إجمالي إنتاج النفط ومكثفات الغاز 42.81 مليون طن في أبريل نيسان، مقارنة مع 43.34 مليون طن في مارس، الأطول يوميا، حسبما أوردته وكالة الأنباء.

ولم تكشف الوزارة عن إنتاج النفط وحده. وتنتج روسيا عادة بين 700 و800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز، وهي نوع من الزيت الخفيف.

وقالت إنترفاكس إن صادرات النفط الخام الروسية تراجعت 20.5 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أبريل من 66.65 مليون طن قبل عام.

كانت أوبك+، وهي تحالف يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا، قررت الأسبوع الماضي استمرار خطط التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من مايو.

وخلص مسح أجرته إلى أن إنتاج أوبك النفطي ارتفع في أبريل نيسان، إذ طغت زيادة الإمدادات الإيرانية على تخفيضات غير طوعية وتقليصات متفق عليها لباقي الأعضاء في إطار الاتفاق مع الحلفاء، مما يعطي مؤشرا جديدا على تعافي صادرات طهران في 2021.