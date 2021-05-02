وزير الاتصالات: ريادة إقليمية لمصر في جذب الاستثمارات للشركات الناشئة

أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تحفيز ريادة الأعمال المرتكز على الإبداع الرقمي يعد أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة الاتصالات لبناء مصر الرقمية وركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات والتكنولوجيا الدولية.

وأشار إلى أن مصر تحظى بريادة إقليمية فى مجال جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث استحوذت الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة على أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية بقارة أفريقيا، بنحو 24% من اجمالى عدد صفقات القارة فى 2020.

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وأكد وزير الاتصالات على أن الابتكار هو أحد المقومات الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة ومحرك رئيس للتنمية الاقتصادية؛ ولهذا تحرص وزارة الاتصالات على توفير كافة الإمكانيات من أجل خلق البيئة الداعمة للعمل الريادى والابداعى لدى الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال نشر مراكز ابداع مصر الرقمية، ومساعدة رواد الاعمال لتطوير أفكارهم وتحويلها الى منتجات ذات قيمة مضافة، ودعم الشركات الناشئة وتفعيل دورها في منظومة التحول الرقمي.

ولفت أن مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال يقوم بتنفيذ عدد من البرامج لتحفيز الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال بدءا من تعزيز تلك الثقافة فى المجتمع الطلابى مرورا بتقديم الدعم المالى والفنى واللوجيستى لرعاية مشروعاتهم الابتكارية وعرض منتجاتهم النهائية فى الأسواق العالمية؛ واستطاع المركز خلال العام الحالى فقط خلق 4025 فرصة عمل من البرامج المقدمة للشركات الناشئة، بالإضافة الى تقديم الدعم والتدريب لعدد 766 رائد أعمال؛ وتسعى الوزارة حاليا لنشر مراكز الابداع الرقمى فى كافة المحافظات تحقيقا لمبدأ العدالة فى التنمية.

ونوه أن وزارة الاتصالات قامت بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مراكز ابداع مصر الرقمية لإتاحة الفرص للشباب بالمحافظات للابتكار واطلاق العنان لفكرهم الخلاق؛ حيث تضم المراكز مسرعات وحاضنات الأعمال ويتم من خلالها تنفيذ عدد من البرامج لتدريب الشباب على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك فى مهارات ريادة الأعمال، بالإضافة الى تنظيم مسابقات الابتكار لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال فى المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتم الانتهاء من التشغيل المبدئى لخمسة مراكز فى الجامعات فى كل من المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا؛ ويجرى حاليا العمل فى انشاء خمسة مراكز أخرى فى الإسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وجارى تخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لإطلاق المراكز فى محافظات إضافية حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعتى بنها والفيوم لإنشاء مراكز جديدة بها كما تم التباحث من أجل انشاء مركز اخر بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات تعاونت مع مركز تحديث الصناعة، وشركة سيمنز مصر لإنشاء وتجهيز أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع فى مصر وذلك بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث يستهدف المركز التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة فى التصنيع المحلى، فضلًا عن التدريب على تقنيات الأتمتة والرقمنة، وتقديم الدعم اللازم فى مجالات تحفيز الابتكار الصناعى وتصميم المصانع الذكية بما يسهم فى نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعى.

وتم إطلاق منصة “فرصتنا.. رقمية” والتى يتم من خلالها تخصيص نسبة 10% من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات عبر المنصة، وفى هذا الصدد تم اسناد 16 مشروعا بقيمة اجمالية 44 مليون جنيه لشركات صغيرة ومتوسطة ويجرى حاليا التحضير للدفعة الثانية من المشروعات.

وأشار إلى إطلاق مبادرة “منصة إطلاق الشركات الناشئة” Startup Launchpad بالشراكة مع الجامعة الأمريكية كعضو فى برنامج كلية Babson العالمية، حيث تهدف المبادرة إلى الإسهام فى تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجى فى مصر من خلال بناء قدرات الشباب فى مجال ريادة الأعمال لتأسيس مشروعات ترتكز على حلول تكنولوجية مبتكرة؛ ولقد تخرج من الدورة الأولى للمبادرة 13 شركة ناشئة فى مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، ومنصات التجارة الالكترونية، والحوسبة السحابية، وتطوير الألعاب الرقمية، وتطوير التطبيقات والمواقع الالكترونية.

كما أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” بالتعاون مع شركة “فيزا” العاملة فى مجال الدفع الرقمى والتكنولوجيا برنامجا تدريبيا لرواد الأعمال والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية لتعزيز قدراتهم وزيادة فرص تطبيق الحلول الابتكارية من خلال توفير مجموعة شاملة من الخدمات والمزايا.

واستجابة لرغبات عدد كبير من طلاب الجامعات؛ تم الإعلان عن البدء فى دورة جديدة خلال الشهر الجارى ضمن برنامج بناء قدرات طلبة وخريجى الجامعات فى مجال الإبداع وريادة الأعمال InnovEgypt وهو برنامج تدريبى على مسارات ومهارات الابتكار وريادة الأعمال يستهدف طلاب الجامعات المُختصين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.