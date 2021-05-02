دبي للاستثمار تكشف عن توسعات قريبة في مصر

سي إن بي سي – كشف خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، عن محادثات جدية لتوسع المجموعة في مصر وأنجولا.

وأضاف بن كلبان، في تصريحات اليوم لقناة “CNBC عربية”، إن القطاع العقاري يحوذ اهتمام مجموعة دبي للاستثمار، لاسيما عبر خلق مجمع دبي للاستثمار في الخارج.

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وتابع نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: “قريبا في مصر ستكلل جهودنا بالنجاح”.

وأشار إلى دراسة دبي للاستثمار إنشاء مدارس في عدة دول أفريقية، مشيرا إلى مدرستين قيد الانشاء في مصر، وواحدة أنشأت في كينيا، ويتم التفاوض على أخرى في المملكة المغربية.

وأضاف ابن كلبان، أن دبي للاستثمار تدرس صفقة تخارج بالقطاع الصناعي ستتم نهاية الشهر الجاري بقيمة 20 مليون دولار، مشيرا إلى الانتهاء من كافة الاتفاقيات الخاصة بالصفقة.

وأفصح نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، أن الشركة تتفاوض مع بنوك على قرض بقيمة 1.1 مليار درهم.

وعن نتائج الشركة بنهاية الربع الأول من 2021، قال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، إن الشركة سجلت 850 مليون درهم مبيعات عقارية خلال الربع الأول من 2021.

ولفت ابن كلبان، إلى تحول دبي للاستثمار إلى الربحية في الربع الأول 2021، مسجلة 124 مليون درهم، مشيرا إلى إعادة تقييم بعض الأصول في الخارج والتي اتسفادت من تحسن ظروف السوق العالمية مؤخرا بشكل كبير.