راديكس التابعة لموفق السعودية تعتزم ضخ 300 مليون جنيه في مشروع Agile بالعاصمة الإدارية

بكر بهجت _ تعتزم شركة راديكس للتطوير العقاري إحدى شركات مجموعة موفق السعودية، ضخ 300 مليون جنيه في أعمال التنفيذ الخاصة بمشروعها الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة Agile، كما تعاقدت الشركة مع مكتب IEC للاستشارات الهندسية لوضع التصميمات الخاصة بالمشروع.

وفي بيان للشركة قال أحمد زغلول المدير التنفيذى للشركة، إن مجموعة موفق السعودية والمالكة لشركة “Radix Development” للتطوير العقارى سوف تتولى الإشراف على أعمال التنفيذ عبر أحد أذرعها الاستشارية ومن المقرر أن يتم إسناد أعمال التنفيذ لإحدى شركات المجموعة خلال يونيو المقبل.

Your browser does not support the video tag.

وأضاف أن خطة الشركة تستهدف وصول استثماراتها فى السوق العقارية إلى 5 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاثة المقبلة، عبر خطة استثمارية تتضمن تطوير وتنمية مشروعات جديدة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة لتتماشى مع توجهات الدولة وتوفيرها مناخ استثمار جيد ساهم فى جذب رؤوس أموال جديدة سواء محلية أو خليجية.

وأشار المدير التنفيذى إلى أن استثمارات مشروع Agile التجاري بمنطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 850 مليون جنيه، متوقعاً أن تصل إلى مليار جنيه بانتهاء تطوير المشروع.

ولفت زغلول إلى أن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق العقارى للتجهيز لتطوير مشروع جديد سيتم الإعلان عنه عقب إختيار موقع وتحديد نوعية المنتج العقارى الذى من المقرر تطويره.

وأوضح أن التعاقد مع مكتب IEC للاستشارات الهندسية جاء نتيجة خبرته فى المشروعات الإدارية والتجارية والذى يعد ضمن المكاتب الهندسية وبيوت الخبرة المتخصصة في هذه المشروعات.

من جانبه قال المهندس فيصل أبو العزم الرئيس التنفيذى لمكتب IEC، إنه تم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلى للمشروع الذى يضم أنشطة متنوعة، وتم الاعتماد على حلول هندسية مبتكرة بهدف الاستفادة من إجمالي المساحة الخاصة بالمشروع وتقسيمها واستغلال كافة المساحات الداخلية، بالإضافة إلى وضع حلول هندسية مبتكرة لتقديم منتج عقاري مختلف.