شركتا تأمين سعوديتان توقعان مذكرة ملزمة للاندماج

دوت الخليج – وقعت شركتا عناية وأمانة للتأمين التعاوني، المدرجتان في سوق الأسهم السعودية “تداول”، مذكرة تفاهم ملزمة للاندماج يوم الاثنين الماضي.

وذكرت الشركتان في بيان للسوق اليوم الأحد، أنه باكتمال الصفقة ستنتقل أصول شركة عناية ومطلوباتها إلى شركة أمانة، ليمتلك مساهمو شركة عناية 55% من الشركة الجديدة بعد الاندماج بينما سيمتلك مساهمو أمانة الحاليون ما نسبته 45% من أسهم رأس المال شركة أمانة.

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ويتطلب إتمام الصفقة موافقة مساهمي كلا الشركتين بالإضافة إلى موافقة البنك المركزي المصري وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنافسة وتداول، بحسب البيان.

بناء على اتفاقية الاندماج وفي حال تمت الموافقة على الصفقة من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، وذلك في حال عدم إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة الاندماج، فإن شركة أمانة ستقوم بإصدار عدد (29,276,353) سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد (“الأسهم الجديدة”) مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة عناية بقيمة اسمية إجمالية قدرها (292,763,530) ريال سعودي ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية، بحسب البيان.

وأوضح البيان، أنه سيتم إصدار (1.951756867) سهماَ في شركة أمانة مقابل كل سهم واحد (1) مملوك في شركة عناية (“معامل المبادلة”).

أما في حال إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة الاندماج، ستصدر شركة أمانة (15,858,024) سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة عناية بقيمة اسمية إجمالية قدرها (158,580,240) ريال سعودي ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية، أي أنه سيتم إصدار(1.05720160) سهماً في شركة أمانة مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة عناية.

وفي حال عدم إتمام عملية تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل صفقة الاندماج والمشار إليها أعلاه، سيتم إصدار الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأس مال شركة أمانة من (240,000,000) ريال سعودي إلى (532,763,530) ريال سعودي.

وفي حال إتمام عملية تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل صفقة الاندماج سيتم زيادة رأس مال شركة أمانة من (130,000,000) ريال سعودي إلى (288,580,240) ريال سعودي.

كانت شركة أمانة للتأمين التعاوني اتفقت وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، في نوفمبر 2020 بعد توقيع اتفاقية غير ملزمة بالاندماج حينها، على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم إتمام الاندماج بطريق مبادلة الأسهم لتقوم شركة أمانة للتأمين التعاوني عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي “عناية” مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة عناية.