مبادلة الإماراتية تختار بنوكا تمهيدا للاكتتاب العام لشركة الياه سات

العربية نت _ قالت مصادر مطلعة إن شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي اختارت بنك أوف أمريكا، ومورجان ستانلي لتقديم المشورة بشأن طرح عام أولي محتمل لمشغل الأقمار الصناعية “الياه سات”.

وأوضح مصدران تحدثا لـ “بلومبرج”، واطلعت عليهما “العربية.نت”، أن شركة الياه للاتصالات الفضائية المملوكة لصندوق الثروة السيادي البالغ حجمه 232 مليار دولار من المرجح أن تكون مدرجة في أبوظبي. وقالوا إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن حجم أو توقيت الطرح.

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كان الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات الحالي، علي الهاشمي، الذي تولى منصبه هذا الشهر، قد صرح لـ بلومبرغ في فبراير أن مبادلة تدرس طرحا عاما أوليا للشركة، والتي توفر حلول اتصالات عبر الأقمار الصناعية في أكثر من 150 دولة. ولديها أسطول من خمسة أقمار صناعية وتمتلك شركة الثريا للاتصالات.

يأتي الاكتتاب العام المخطط له في الوقت الذي تسعى فيه حكومة أبوظبي إلى تعميق أسواقها المالية وتنويع مصادر تمويلها.

كما تناقش شركة بترول أبوظبي الوطنية المملوكة للدولة عمليات الطرح العام الأولي لأعمال الحفر الخاصة بها ومشروع مشترك للأسمدة. كما تفكر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التابعة لشركة مبادلة في الإدراج في السوق المحلية.