فلاي دبي تتكبد خسائر بقيمة 194 مليون دولار في 2020 بسبب الجائحة

– أعلنت فلاي دبي للطيران اليوم الأحد، عن خسارة بلغت 712.6 مليون درهم (194 مليون دولار) في 2020، مقارنة مع أرباح قدرها 198.2 مليون درهم في السنة السابقة عندما استفادت من اتفاق تعويض مع بوينج.

أضافت شركة الطيران المملوكة لحكومة دبي، إن الإيرادات انخفضت 52.7 بالمئة إلى 2.8 مليار دولار مع تأثر أعمالها بجائحة فيروس كورونا.