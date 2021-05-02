اقتصاد الإمارات ينكمش 6.1% في عام الجائحة

_ قال المركز الإماراتي الاتحادي للتنافسية والإحصاء اليوم، إن اقتصاد دولة الإمارات انكمش 6.1 % العام الماضي، مع تضرر عدة قطاعات رئيسية من أزمة فيروس كورونا.

وجاء في تقرير للمركز من واقع بيانات أولية أن الاقتصاد تأثر بالتراجع الكبير لحركة التجارة والاستثمار والنقل العالمية في 2020.

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وانكمش الاقتصادي غير النفطي 6.2 بالمئة، وتراجع قطاع الخدمات 23.6 بالمئة، وتجارة الجملة والتجزئة 13.1 بالمئة، والإنشاء 10.4 بالمئة.

كان البنك المركزي المصري قال الشهر الماضي إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.5 بالمئة هذا العام.