عجز ميزانية سلطنة عمان يسجل 1.96 مليار دولار في الربع الأول مع تهاوي الإيرادات

_ قالت وزارة المالية اليوم، إن عجز ميزانية سلطنة عمان بلغ 751.4 مليون ريال (1.96 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مع تهاوي الإيرادات العامة 30.5 بالمئة بسبب جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

وتراجع صافي إيرادات النفط 34.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، حسبما ذكرت الوزارة في تقرير.

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ونزل الإنفاق العام 2.7 بالمئة في الربع الأول مقارنة به قبل سنة لأسباب منها جهود احتواء التكاليف في وحدات حكومية شتى، وفقا لما قالته وزارة المالية.

كانت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أكدت الشهر الماضي تصنيف سلطنة عمان- القابع دون الدرجة الجديرة بالاستثمار – وقالت إن نظرتها المستقبلية مستقرة في ضوء توقعات لانحسار الضغوط المالية هذا العام.