سوق الأسهم السعودية تواصل التراجع للجلسة الثانية

فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الأحد على تراجع للجلسة الثانية على التوالي، بعد خسارة 53.47 نقطة بضغط من الأداء السلبي لنصف قطاعات السوق.

وأنهى “تاسي” تداولات اليوم متراجعاً 0.51%، بعد خسارة 53.47 نقطة مقابل 112.24 نقطة الجلسة السابق، ليهبط إلى مستوى 10365.51 نقطة.

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وتقلصت السيولة المتداولة إلى 8.29 مليار ريال من 9.83 مليارا الجلسة السابقة، كما تراجع حجم التداولات إلى 321.05 مليون سهم، من 365.3 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وسيطر الأداء السلبي على 11 قطاعا، تصدرهم التطبيقات وخدمات التقنية والبنوك بعد تراجعهما 1.57% و1.27% على الترتيب، فيما أغلقت بقية القطاعات على ارتفاع، بصدارة الخدمات الاستهلاكية الذي صعد 3.65% تلاه إدارة وتطوير العقارات مرتفعا 2.34%.

وبالنسبة للأسهم، فكانت المكاسب من نصيب 105 أسهم بقيادة “سيرا” الذي ارتفع 7.72%، فيما كانت الخسارة من نصيب 85 سهما، بصدارة سهم “اللجين” الذي هبط 4.92%.

وكان سهم “سيرا” الأكثر نشاطا من حيث السيولة خلال الجلسة والتي بلغت 619.77 مليون ريال، أما “سهم “دار الأركان” فاستحوذ على أكبر قدر من حجم التداولات بعدد 48.8 مليون سهم.