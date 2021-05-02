وزير النفط العراقي يعلن بدء تشغيل مصفاة كربلاء سبتمبر 2022

– قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الأحد، إن مصفاة قيد الإنشاء في كربلاء، جنوبي بغداد، ستبدأ التشغيل في سبتمبر 2022.

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الوزير قوله إن المصفاة ستمكن العراق فور تشغيلها تشغيلا كاملا من الاستغناء عن 90 بالمئة من وارداته الحالية من المنتجات النفطية.