مال وأعمال

وزير النفط العراقي يعلن بدء تشغيل مصفاة كربلاء سبتمبر 2022

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– قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الأحد، إن مصفاة قيد الإنشاء في كربلاء، جنوبي بغداد، ستبدأ التشغيل في سبتمبر 2022.

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الوزير قوله إن المصفاة ستمكن العراق فور تشغيلها تشغيلا كاملا من الاستغناء عن 90 بالمئة من وارداته الحالية من المنتجات النفطية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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