مال وأعمال

وزير الزراعة: حصاد 1.2 مليون فدان قمح وتوريد مليون طن للتموين

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دوت الخليج – أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي حصاد محصول القمح بلغ حتى الآن 1.2 مليون فدان وتوريد حوالي مليون طن لوزارة التموين.

وأشاد ‏القصير بجهود المزراعين وقال ان إنتاجية القمح هذا العام مبشرة بالخير نتيجة لتطبيق الممارسات الزراعية والتقاوي الجيدة مع الالتزام بالتوصيات الفنية التي تصدرها الوزارة بصفة دورية بالإضافة إلى التواجد الميداني مع المزارعين لحل المشاكل التي تواجههم على أرض الواقع.

وأشار بيان للوزارة إلى أن القصير يتابع حصاد القمح على مدار الساعة مع قطاعات الوزارة المختلفة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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