وكالات – ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد نقلا عن اللجنة العليا لمحاربة فيروس كورونا أن السلطات ستحظر حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء حتى الرابعة فجرا في الفترة بين 8 و15 مايو. وستحظر عمان أيضا الأنشطة التجارية طوال اليوم خلال نفس الفترة باستثناء متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات. Your browser does not support the video tag. وستسمح السلطات بخدمات التوصيل للمنازل لجميع البضائع.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطنة عمان تحظر الأنشطة التجارية من 8 إلى 15 مايو لمكافحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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