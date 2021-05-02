- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي إن بي سي – حثت هيئة الصناعة الهندية السلطات على اتخاذ “أقوى الخطوات الوطنية” وتقليص النشاط الاقتصادي لإنقاذ الأرواح، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايدة التي طغت على نظام الرعاية الصحية.
وانخفض معدل الإصابات الجديدة بشكل طفيف لكن الوفيات استمرت في الارتفاع.
وأبلغت السلطات عن 392 ألفا و488 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الحالات إلى 19.56 مليون.
وقفز عدد الوفيات رقماً قياسياً بلغ 3689، ليصل العدد الإجمالي إلى 215 ألفا و542.
وقال الملياردير عدي كوتاك، العضو المنتدب لبنك كوتاك ماهيندرا (KTKM.NS)، “في هذا المنعطف الحرج الذي يرتفع فيه عدد الأرواح ، يحث معهد التأمين القانوني على اتخاذ أقوى الخطوات الوطنية بما في ذلك تقليص النشاط الاقتصادي لتقليل المعاناة”.
كان يتحدث نيابة عن اتحاد الصناعة الهندي (CII) ، حيث يتولى الرئاسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الصناعة الهندية تحث على تقييد النشاط الاقتصادي لإنقاذ الأرواح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.