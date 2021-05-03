بريطانيا تسجل 1671 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا

سي إن بي سي – سجلت بريطانيا اليوم الأحد 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة. وأوضحت البيانات الرسمية البريطانية أن 34.51 مليون فرد حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم الواقي من الفيروس. Your browser does not support the video tag.

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