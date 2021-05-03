القروض المالية في الصين ترتفع إلى 302.9 مليار دولار في الربع الأول

شينخوا_ أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي المصري)، أن الصين أصدرت المزيد من القروض المالية الشاملة في الربع الأول من العام الجاري، حيث تواصل الحكومة طرح المزيد من السياسات لدعم الشركات الصغيرة والأفراد.

وأشارت البيانات الصادرة إلى ارتفاع القروض المالية الشاملة خلال الشهور الثلاث الأولى بـ 1.96 تريليون يوان (حوالي 302.9 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 925.9 مليار يوان مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2020.

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وحتى نهاية شهر مارس الماضي، بلغ رصيد القروض المالية الشاملة غير المسددة 23.46 تريليون يوان، بزيادة 28 بالمئة على أساس سنوي.

وتشمل القروض المالية الشاملة القروض المقدمة إلى الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والشركات التي تعمل لحسابها الخاص، والمزارعين، والطلاب، والأشخاص الذين يعيشون في فقر.

واتخذت الصين تدابير مختلفة لتزويد الشركات والأفراد المتضررين من وباء كوفيد-19 بالائتمان الذي تمس الحاجة إليه، بما في ذلك التخفيضات المستهدفة في متطلبات الاحتياطي للبنوك الصغيرة.