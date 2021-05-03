المراعي السعودية تتوسع في قطاع الدواجن باستثمارات قيمتها 6.6 مليارات ريال

دوت الخليج – أفصحت شركة المراعي، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عن موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الذي انعقد أمس الأحد على ضخ استثمارات بقيمة 6.6 مليار ريال للتوسع بقطاع الدواجن.

وأوضحت الشركة في بيان للسوق اليوم الاثنين، أن الاستثمارات الجديدة تهدف إلى مضاعفة الحصة السوقية للمراعي بقطاع الدواجن، على ان تنفذ تلك التوسعات على عدة مراحل على مدى 5 سنوات.

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وأفادت المراعي في بيانها بأن تمويل تلك التوسعات على مدى السنوات الخمس المقبلة سيكون عبر تدفقاتها النقدية الداخلية.

وأشارت المراعي أن تلك الاستثمارات ستشمل أيضاً تطوير مرافق إنتاج أمهات الدواجن وذلك لتحقيق التكامل الرأسي للإمدادات، على أن يتم التركيز على التوسع بمواقع جغرافية مختلفة بالمملكة لتعزيز الأمن الحيوي للقطاع، إضافةً إلى توزيع إسهاماتها في التنمية الاقتصادية على مختلف مناطق المملكة.