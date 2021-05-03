أمر ملكي بتعيين فيصل الإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط في السعودية

وكالات – أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

ويأتي تعيين الإبراهيم الذي كان يشغل منصب نائب الوزير خلفاً لمحمد الجدعان المكلف بمهام وزارة الافتصاد والتخطيط منذ مارس 2020، بحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية.

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وقال فيصل بن فاضل الإبراهيم بمناسبة تعيينه وزيراً للاقتصاد، إن دعم وتمكين القيادة الرشيدة لمنظومة الاقتصاد والتخطيط هي الركيزة الأساس لمواصلة رحلة بناء اقتصاد مزدهر لوطننا الغالي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة”.

وكان وزراء المالية والصحة وبعض مسؤولي المملكة قد أعلنوا مساء السبت عن إنجازات “رؤية المملكة 2030” في لقاء صحفي بثته قناة العربية، ركز خلاله الوزير محمد الجدعان على ترشيد المملكة لنفقاتها العامة بنحو 400 مليار ريال خلال السنوات الماضية اتساقا مع رؤية المملكة فضلا عن مساعي الحكومة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 5% فقط خلال السنوات المقبلة.

وكان “الإبراهيم” يشغل منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة منذ 26 فبراير2018، بجانب إشرافه على أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعمله نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط.