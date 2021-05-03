مال وأعمال

فيتش تثبت تصنيفات بنك وربة الكويتي مع نظرة سلبية

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دوت الخليج – ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف بنك وربة، المدرج في بورصة الكويت، والخاص بعجز المصدر عن السداد طويل الأجل عند (+A) مع نظرة مستقبلية سلبية، وتثبيت تصنيف الجدوى المالية للبنك عند (bb-).

وذكر بنك وربة في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن تصنيف البنك الخاص بعجز المصدر عن السداد طويل الأجل استند إلى الدعم الحكومي، فيما عكس تصنيف الدعم عند “1” وتصنيف أرضية الدعم عند (A) وجهة نظر فيتش بوجود احتمالات كبيرة جداً بتقديم الدعم من قبل السلطات الكويتية إلى البنوك المحلية عند الحاجة.

ويتماشى تصنيف بنك وربة الخاص بأرضية الدعم مع تصنيف وكالة فيتش للبنوك ذات الأهمية في النظام المصرفي بدولة الكويت، حسبما ذكرت فيتش في تقريرها الصادر بتاريخ 29 أبريل الماضي.

وأشار بنك وربة إلى أن فيتش نوهت بأن تصنيفها لعجز المصدر قصير الأجل للبنك عند الفئة (F1) يعكس المخاطر الائتمانية للطرف المقابل، حيث يعتبر جزء كبير من تمويل القطاع المصرفي الكويتي يرتبط بالحكومة.

ولم تستبعد فيتش حدوث سيناريو الضغط على البنوك في وقت يكون فيه التصنيف السيادي للكويت يعاني نوعاً من الضغط وقد تحتاج هذه المصارف على الأرجح إلى الدعم.

ويعكس تصنيف الجدوى المالية للبنك رسملة ورافعة ضيقة، كما تعكس الجدوى المالية أيضاً حصة ضئيلة ولكنها متزايدة في السوق، ووجود مخاطر أكبر مقارنة بالمنافسين وضعف توليد رأسمالي داخلي، ونقاط ضعف في جودة الأصول، واعتماد كبير على التمويل ولكن يعتبر مستقر، بحسب فيتش.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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